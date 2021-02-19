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“BECERİKSİZLİK ÜZERİNE BECERİKSİZLİK!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, işçilere 1.500 TL ödemesinde meydana gelen sıkıntılarla ilgili bir açıklama yaptı. 1.500 TL ödemelerin zamanında ödenmediğine dikkat çeken Erhürman, yapılan mevzuat değişikliğine dikkat çekti ve eleştirilerde bulundu.

19 Şubat 2021 Cuma 13:11
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“BECERİKSİZLİK ÜZERİNE BECERİKSİZLİK!”

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, işçilere 1.500 TL ödemesinde meydana gelen sıkıntılarla ilgili bir açıklama yaptı. 1.500 TL ödemelerin zamanında ödenmediğine dikkat çeken Erhürman, yapılan mevzuat değişikliğine dikkat çekti ve eleştirilerde bulundu.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:


Turizm emekçilerinin 2020'den kalan 1500 TL'lik alacakları: En geç 31 Aralık'ta ödenecek dendi ödenmedi. 5 Şubat'ta ödenecek dendi, ödenmedi. Gerekçe: İşverenlere değil doğrudan işçilere ödemek için mevzuat değişecekti. Mevzuat değişmedi, yine işverene ödendi. 
Sonra mevzuat değişikliği Resmi Gazete'de (RG'de) yayımlandı. Ama artık zaten işverene ödeme yapılmıştı. Bu defa insanlar "yeni 1500 TL'ler" sandı. Başvurmaya başladı. Bunun üzerine RG'de yanlışlıkla yayımlandı denildi, geri çekildi. Beceriksizlik üzerine beceriksizlik! İşte size sürecin "yönetimi"!!!

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