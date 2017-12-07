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“Beden Politikaları” konulu seminer ve drama atölyesi gerçekleştirildi

Kadın Eğitimi Kolektifi’nin düzenlediği seminerler dizisinin dördüncüsü Alayköy Kültür ve Sanat Derneği’nin ev sahipliğinde “Beden Politikaları” konusunda gerçekleştirildi.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:28
“Beden Politikaları” konulu seminer ve drama atölyesi gerçekleştirildi
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Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamaya göre, seminerde kadın bedeni üzerine uygulanan baskılar, gece kulüpleri, üreme sistemleri ve üreme hakları da ele alındı. İşçi, ev emekçisi, seks kölesi olan kadınların, kadın oldukları için toplumda yaşadıkları, yaşayabilecekleri sıkıntılar, katılımcılar tarafından drama etkinliğiyle canlandırıldı. 

Ücretsiz olarak, kadın ya da erkek herkesin katılabileceği seminerler dizisi; yarın “Kadın ve Medya” konulu seminerle devam edecek, 12 Aralık Salı “ Ev İçi Emek ve Ötesi” semineri ile son bulacak. En az 4 eğitime katılanlara seminer sonrası sertifika verilecek. 

Seminerlerle ilgili detaylı bilgi 0548 842 0272 numaralı telefondan alınabilir. 

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