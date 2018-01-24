Bedevi: "Gerekli hukuki tedbirler bir an önce alınmalıdır"

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, Cumhuriyet Meclisi’nde ve Afrika Gazetesi önünde geçtiğimiz gün yaşananların üzücü ve kaygı verici olduğunu kaydederek, “Gerekli hukuki tedbirler bir an önce alınmalıdır. Hukuksuzluk ve düzensizlikten medet umulmasına fırsat verilmemelidir” dedi.

Gerekli hukuki tedbirler alınmazsa daha vahim olayların yaşanacağına, çocuklar ve toplum için arzulanan geleceğin yitirilmiş olacağına dikkat çeken Bedevi, herkesi dikkatli ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bedevi, “Bu olaylarla toplumun huzuru, düzen ve geleceğe dair güveni ciddi yara aldı” değerlendirmesinde bulundu.

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi şöyle devam etti:

“Demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve sınırlarının, insan haklarının ve hukukun üzerinde hiçbir gücün olmadığının önce kavramak, sonra da benimseyerek uygulamak gerek. Polisin yetersizliğinin yanı sıra bazı kişi ve kesimlerin ve özellikle bazı siyasilerin sorumsuz davranışları toplumu yanlış yola sürüklemektedir. Hukuksuzluk ve düzensizlikten medet umulmasına fırsat verilmemelidir. Evrensel hukuki değerlerden, gelişmiş toplumlar seviyesi hedefinden asla şaşmamamız gerekir.”