Bekir Bolatcan, Yeni Erenköy Belediyesi 'Bağımsız' Başkan adayı olduğunu açıkladı

Türkiye ve KKTC'de büyük işlere imza atan iş insanı Bekir Bolatcan sıradaki projesinin Yeni Erenköy belediyesini şahlandırmak olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Yeni Erenköy Belediyesi 'Bağımsız' Başkan adayı Bekir Bolatcan Adaylığını sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu sözlerle duyurdu:

Sevgili dostlarım,arkadaşlarım ve bölgelilerim,hepinizi en kalbi duygularımla selamlar ve sevgiyle kucaklayarak sözlerime başlamak isterim ki;

Ben Bekir BOLATCAN olarak doğup büyüdüğüm bu topraklarda özelde bölgem genelde ülkem ve aziz Milletime hizmet etme adına önümüzdeki Yerel Yönetimler seçimlerinde Yeni Erenköy Belediyesi Bağımsı Belediye Başkanı adayı olduğumu tüm bölge halkı ve kamuoyuna bildiririm.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm olumsuzluklara ve ekonomik çıkmaza rağmen,Halka hizmet Hakka hizmettir kültüründen hareketle bu ateşten gömleği giymeye ve halkımızın Hak ettiği Çağdaş belediyecilik hizmetinden yararlanabilmesi adına bu yola baş koyduğumu bildirmek isterim.Takdir kıymetli bölge Halkımızındır.

Saygılarımla.