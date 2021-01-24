Bekir Sıtkı Kaplan’ın ölüm nedeni açıklandı!

Gazimağusa’da, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan’ın ölüm sebebinin “Koah Hastalığı” (Ağır kronik bronşit) sonucu olduğu tespit edildi.
Öte yandan polisin soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan’ın ölüm sebebinin “Koah Hastalığı” (Ağır kronik bronşit) sonucu olduğu tespit edildi.
Gazimağusa’da, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bekir Sıtkı Kaplan’ın ölüm sebebinin “Koah Hastalığı” (Ağır kronik bronşit) sonucu olduğu tespit edildi.
Öte yandan polisin soruşturma devam ediyor.