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Bekiroğlu: 2 ayda bitirilmesi hedefleniyor

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin ücretsiz olarak inşaat, tadilat ve onarımına talip olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yapılacak.

18 Şubat 2022 Cuma 16:15
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Bekiroğlu: 2 ayda bitirilmesi hedefleniyor
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Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin ücretsiz olarak inşaat, tadilat ve onarımına talip olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), China Pazarlama LTD. ve Kamtek LTD’nin Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu dilekçeye olumlu yanıt verildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nce cevaben gönderilen yazıda; gerekli proje, keşif ve fizibilite çalışmalarının yapılabilmesi için Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin 21 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00’de Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, proje koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu’na teslim edileceğini kaydedildi.

BEKİROĞLU: İŞİN YAPIMI 2 AYDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi, proje koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin inşası hususunda; Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), China Pazarlama LTD. ve Kamtek LTD tarafından varılan ortak mutabakatın hayata geçirilmesi amacı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 15 Şubat 2022 tarihinde bir dilekçe yapılarak Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi binasının teslimi talebinde bulunduklarını kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nce gönderilen resmi yazıda, talebin memnuniyetle karşılandığının belirtildiğini dile getiren Bekiroğlu, gerekli proje, keşif ve fizibilite çalışmalarının yapılabilmesi için Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin 21 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00’de teslim alınacağını söyledi.

Erdoğan Bekiroğlu, fizibilite çalışmalarından sonra işin yapımının iki ayda bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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