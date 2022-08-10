Yalınkaya’nın açıklması şöyle:

Nihayet beklenen müjdeli haber geldi, hükümetimiz gerekli adımı attı.Belediyeler yasası kendi içinde reform şeklinde düzenleniyor.

1) Devlet gelirlerinden Belediyeler’e ayrılan katkı payı Avrupa ortalamasına çıkarılıyor(% 9 dan % 34 e)

2) Belediyelerin özerklik yapıları korunacak şekilde yasayla üst limitlerin belirleneceği tüm vergi kalemleri tüzük çıkarma yetkileri bakanlar kurulu onayı aranmaksızın belediye Meclis’lerine tam yetki veriliyor.

3) KKTC sınırlarına dahil olan hava, deniz limanları ve kara sınır kapılarıyla ilgili tüm gelirler ortak havuzda toplanıp nüfus oranında her belediyeye ödenecek.

3) Belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan tüm borçları merkezi hükümet tarafından bir defaya mahsus üstlenilecek.

4) 28 belediyenin tali yollar dahil tüm yollarının ıslahı, su, kanalizasyon, arıtma tesisi, her ilçeye en az bir salhane( Avrupa standartlarında olmak kaydıyla), çocuklar için oyun alanları, gençlere yüzme havuzu dahil branş a göre spor tesisleri, her ilçeye yaşlı bakım evi, sosyal belediyeciliğin daha da gelişmesi için gerekli alt yapı yapılması, sanatsal faaliyetler için proje bazında tüm tesis yapımı ve araç gereç vb alınması, toplu taşımacılık dahil belediyelerin daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunması için araç filolarının yenilenmesine toplam 50 000 000 000(elli milyar) tl kaynak ayrılması.

5) Emlak yasasının yeniden değiştirilerek metre kare değil, tapu raiç bedel üzerinden yılda bir kez vergilendirilmesi.

6) KKTC sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm otellerin gecelik doluluk oranlarının etkin denetlenmesi,buna bağlı olarak kumarhanesi olan otellerin yeniden vergilendirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp sınırları dahilinde olan belediyelere pay ayrılması.

7) itfaiye, sosyal yardım dairesi, tüm kreş etüt vb kurumların altyapısıyla birlikte ilçe belediyelerine devredilmesi.

8)Tarım, hayvancılık,temel gıdaya dayalı imalathane, fabrika, sosyal yardıma muhtaç aileler, hastahaneler vb alanlarda hizmet veren sağlık kuruluşları,silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, devlet okulları nın içme suyu ücretlerinin devlet tarafından fonlanması veya tümünün Belediyelere ödenmesi.

9)yasada belirlenen kıymet tartı ücretlerinin üretimi yapılan belediye sınırı içindeki belediyeye ödenmesi.

10) Sokak aydınlatma hizmetlerinin ve vergilerinin yeniden belediyelere devredilmesi.

11) katı atık ve evsel atık projelerinin hayata geçmesi için gerekli kaynağın merkezi hükümet tarafından belediyelere aktarılması.

12) yukarıda belirtilen hususların haricinde 51/ 95 sayılı Belediyeler yasasının yeniden ele alınıp günün koşullarına göre düzenlenerek 27 Eylül tarihine kadar cumhuriyet Meclis’inden geçirilmesine Bakanlar kurulu karar vermiştir…

Teşekkürler Sn BAŞBAKAN