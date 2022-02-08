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Beklenen ödeme bugün yapıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu Brucella hastalığı zararı olan 21 üreticiye 28 adet büyükbaş ve 154 adet küçükbaş için 199 bin 500 TL tazminat ödendiğini açıkladı. 

08 Şubat 2022 Salı 14:13
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Beklenen ödeme bugün yapıldı
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Yapılan açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordrolarının hazırlandığı duyuruldu. 
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri duyuruldu. 

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