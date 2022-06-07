Beklenen ödeme bugün yapıldı

Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Mart ve Nisan aylarına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlanmıştır.

Brucella hastalığı zararı olan 24 üreticiye 40 adet Büyük Baş ve 321 adet Küçük Baş için 481,000.00-TL. tazminat ödenmiştir.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırmış olup hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.