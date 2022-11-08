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Beklenen ödeme bugün yapıldı

CYPFRUVEX’e Ürün Veren Narenciye Üreticilerine 0,90 TL/Kg’lık Ürün Bedelleri Ödendi.

08 Kasım 2022 Salı 10:03
684 Okunma
Beklenen ödeme bugün yapıldı



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, narenciye sektöründe yaşanmakta olan sorunların asgariye indirilmesi adına, dalında kalma ihtimali olan ve sıkılmaya gitmek zorunda olan narenciye ürünlerinin (valensiya, limon, washington, yafa ve greyfurt) sıkılarak değerlendirilmesi amacıyla, CYPFRUVEX Ltd. tesislerinde sıkılarak değerlendirilen narenciye ürünlerine verileceği açıklanan 0,90 TL/Kg’lık destek tarafımızdan yatırılmıştır. Buna göre 400 narenciye üreticisine 12.991.388,40 TL ödenmiştir. Üreticiler hakkedişlerini Kooperatif Merkez Bankası Güzelyurt Şubesinden alabilirler.

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