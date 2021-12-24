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Beklenen ödeme bugün yapıldı

24 Aralık 2021 Cuma 16:58
298 Okunma
Beklenen ödeme bugün yapıldı
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Açıklama şu şekilde:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olarak ödenmesi amacıyla, 2019-2020 üretim yılın ait olan ve %70’lik kısmı geçtiğimiz aylarda yatırılan akaryakıt hakedişlerinin geriye kalan %30’luk kısmına karşılık gelen toplam 4.048.564,00 TL’lik ödeme 8.417 bitkisel üretim yapan üretici ve balıkçılık yapan balıkçılarımıza yatırılmıştır.

Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarından kullanabilirler.

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