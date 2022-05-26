Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!

Beklenen ödeme bugün yapılıyor

Toprak Ürünleri Kurumu'nun 26/04/2022 – 20/05/2022 döneminde alımını yaptığı 2022 ürünü zahire üretici ödemeleri bugün yapılıyor....

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:47
2250 Okunma
Beklenen ödeme bugün yapılıyor

Açıklama şu şekilde:

Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 26/04/2022 – 20/05/2022 döneminde alımını yaptığı 1,245,15 Ton 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ürün bedeli olan 6,848,325.00 TL 26/05/2022 Perşembe günü (bugün) itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun 23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedellerinin on beş günlük ödeme programları çerçevesinde hak sahibi zahire üreticilerine ödenmesine ise devam edilecektir.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Skandal olayla ilgili Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Skandal olayla ilgili Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Tatar: Amacı devleti yıpratmak
Tatar: Amacı devleti yıpratmak
Üstel: Dilekkaya-Gaziköy arasındaki 3 buçuk kilometrelik yol en kısa sürede tamamlanacak
Üstel: Dilekkaya-Gaziköy arasındaki 3 buçuk kilometrelik yol en kısa sürede tamamlanacak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim