Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz

Beklenen ödeme bugün yapılıyor

Sosyal Sigorta Dairesi’nden gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:10
686 Okunma
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
banner108

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigorta Dairesi’nden  gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ;Söz konusu maaş  ödemeleri için Sosyal Sigorta Dairesi tarafından 272 Milyon TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda emeklilere 265 milyon Türk Lirası,  kısa vadeli sigorta ödemeleri olan işsizlik, ilaç, gözlük yardımı gibi kalemlere de , 7 milyon TL ödeme yapılacak.

Ekonomik daralmanın  yarattığı olumsuzluklar sebebiyle Sosyal  Sigortalar Dairesi  gelirlerinde ciddi  sayılabilecek  azalmalar meydana gelmiştir.

On iki ay prim tahsilatı yapan ancak prim karşılığı olmayan 13. Maaş ödemeleri  ve yaşanmakta olan pandeminin yarattığı ekonomik daralma sebebiyle mali sıkıntı  yaşayan  Sosyal Sigorta Dairesi, maaş ödemeleri için  Maliye Bakanlığı’ndan destek alarak ve yerel bankalardan borçlanmak sureti ile yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Pandemi öncesi  döneme denk gelen Ocak 2020 tarihinde,  3.17 olan aktif pasif oranı 1 Şubat 2022 tarihinde 2.65’e düşmüştür. Yani Ocak 2020 tarihinde 3.17 çalışana 1 sigorta emeklisi düşerken,bugün 2.65 çalışan 1 sigorta emeklisine karşılık gelmektedir. Bu oranın 4 ve  üzerinde olması gerekmektedir. Bu oran ancak ekonomide meydana gelecek olumlu gelişmeler ve ekonomik  büyümenin tekrar sağlanması ile tekrar eski haline dönebilecektir. Tüm  bu olumsuz  sebeplere ve sigortalarda  yaşanan olumsuz  finansal daralmaya rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  sigorta emeklilerinin ödemelerinin tamamını gerçekleştirmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Cumhurbaşkanı Tatar: “Temennimiz bu krizin son bulmasıdır”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Temennimiz bu krizin son bulmasıdır”
Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti!
Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim