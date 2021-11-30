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Beklenen ödeme bugün yapılıyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, memur maaşlarının bugün ödeneceğini duyurdu.

30 Kasım 2021 Salı 11:06
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Beklenen ödeme bugün yapılıyor
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' programına telefonla bağlanarak, ödemelerle ilgili konuştu

"Maaşlar bugün ödenecek"

Emekli maaşlarının geçen hafta hesaplara yatırıldığını ifade eden Oğuz, devlet çalışanlarının ise maaşlarının bugün ödeneceğini söyledi. 

"İlaç alımları için 5 milyon TL ayrıldı"

Yaşanan ilaç sorununa değinen Oğuz, "İlaç yoktur" ifadesinin kendilerini de üzdüğünü söyledi. Oğuz, ilaç alımı için 5 milyon TL ayrıldığını da aktardı. Maliyenin öğrenci bursları ve taşımacılıkla ilgili de mükellefiyetleri olduğunu anlatan Oğuz, "Koronavirüs pandemisi olmasaydı, maaş ödeme sorunu yaşamayacaktık" dedi. 

Oğuz,  "Dünyadaki bütün ülkelerin borç yükü arttı. Küresel bir kriz var. Dövizden dolayı bir kriz daha var. Keşke sadece döviz krizi olsaydı da sektörler kapalı olmasaydı Koronavirüs olmasaydı. Hem gelirler azalar hem giderler arttı" ifadelerini de kullandı. 

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