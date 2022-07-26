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Beklenen ödeme gerçekleşiyor!

Toprak Ürünleri Kurumu, 13/06/2022 – 17/06/2022 döneminde alımını yaptığı 2022 ürünü zahirenin üretici ödemeleri 29 temmuz 2022 tarihinde gerçekleştiriyor.

26 Temmuz 2022 Salı 15:04
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Beklenen ödeme gerçekleşiyor!
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Toprak Ürünleri Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 13/06/ 2022 – 17/06/2022 döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 Ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13,428,321.50 TL 29/07/2022 Cuma günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır.
Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

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