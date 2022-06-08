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Beklenen ödeme gerçekleştiriliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması...

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:02
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Beklenen ödeme gerçekleştiriliyor
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Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 23/05/2022 – 27/05/2022 döneminde alımını yaptığı 4,350.71 Ton 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ürün bedeli olan 23,928,905.00 TL 14/06/2022 Salı günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu 30 Mayıs 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

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