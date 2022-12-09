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Beklenen ödeme yapıldı!

09 Aralık 2022 Cuma 13:38
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Beklenen ödeme yapıldı!



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Balıkçılık sektörüne ait ödemeleri gerçekleştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada; 2022 yılı için Hayvancılık Dairesine teslim edilen Balon balıklarına karşılık 47 balıkçıya 332.433,00 TL’lik ödeme ve yine 2022 yılı için Balıkçılık Sigorta Primlerini yatıran 19 balıkçıya 257.601,26 TL’lik ödeme yaparak, toplamda 590.034,26 TL’lık ödeme gerçekleştirildi.

Balıkçılarımız hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve aynı bankanın ilgili şubelerinden alabilirler.

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