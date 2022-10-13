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Beklenen ödeme yapıldı!

2022 yılı Doğrudan Gelir Desteği 1. avans ödemeleri yapıldı.

13 Ekim 2022 Perşembe 14:02
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Beklenen ödeme yapıldı!



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılı Doğrudan Gelir Desteği 1. avans ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı için, 7 bin 485 üreticiye toplam 45.689.938,27 TL’lik ödeme yapıldı.

Tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas ve narenciye beyanları karşılığında, 1. avans ödemeleri, Doğrudan Gelir Desteği’nin yüzde 50’sini kapsıyor.

Üreticilerin, ödemeleri, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.

Son Güncelleme: 13.10.2022 14:04
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