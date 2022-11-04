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Beklenen ödeme yapıldı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt desteğinin ödendiğini duyurdu.

04 Kasım 2022 Cuma 18:31
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Beklenen ödeme yapıldı!



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2020-2021 bitkisel üretim sezonu (Kuru Tarım, Nadas, Sulu Yem Bitkileri, Narenciye, Bağ, Meyve Ağaçları, Zeytin, Badem, Harup, Sebze, Sera Alanları, İlkbahar ve Sonbahar Patatesi) ve 2021 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla, önceden %50’lik kısmı ödenen akaryakıt desteğinin, geriye kalan %50’lik kısmının tümü üretici kartlarına aktarılmıştır. Buna göre 8.960 üreticiye 25.168.875,00 TL yatırılmıştır. Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilirler.

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