Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Beklenen ödeme yarın yapılıyor!

11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:02
343 Okunma
Beklenen ödeme yarın yapılıyor!

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd., şirketin 2021-2022 narenciye sezonunda üreticinden satın olduğu beyaz greyfurt ve kırmızı greyfurt ürün bedellerinin tamamını yarın itibarıyla ödeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamada, bu ürün bedel ödemelerinin yarın itibarıyla üreticilerin banka hesabına yatırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hesabı olmayan üreticilerin Cypfruvex’e müracaat ederek ödemelerini alabilecekleri belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı’ndan Tufan Erhürman’ın açıklamalarına yanıt
Cumhurbaşkanlığı’ndan Tufan Erhürman’ın açıklamalarına yanıt
Sucuoğlu: DP ve YDP'nin tehditvari tavrı sürerse ipler kopar
Sucuoğlu: DP ve YDP'nin tehditvari tavrı sürerse ipler kopar
Girne’de korkutan kaza
Girne’de korkutan kaza










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim