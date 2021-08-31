BEL-SEN: Çatalköy Belediyesi Çalışanları, Referandum’da

Çatalköy Belediyesi'nde örgütlü BEL-SEN ile BES Sendikaları arasında Sendikal Yetki Konusunda referandum gerçekleştirildiğini açıklayan sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

26.08.2021 tarihinde Çatalköy Belediyesinde örgütlü BEL-SEN ile BES Sendikaları arasında Sendikal Yetki Konusunda referandum gerçekleştirilmiştir.

Haksız yere gerçekleşen Referandum’da BEL-SEN açık farkla BES Sendikasına karşı zafer kazanmıştır.

Sendikalar Mukayyidi ve Çalışma Bakanlığı yetkililerinin yönetim ve denetimleri ile yapılan Referandumda ileriye dönük yeni Toplu İş Sözleşmesi yetkisini BEL-SEN almıştır.

BEL-SEN Sendikası yöneticileri olarak bizler, böylesi Referandumlar yerine ülkemizde örgütsüz olarak çalışanların, örgütlenmeleri için Sendikaların çaba harcamalarını ön plana getirmeleri gerekmektedir.

Referandumların bir demokrasi gereği olduğunu açıklayan BEL-SEN, gereği duyuldukça yapılmasını normal bulmaktadır. Ancak oldu bittilere getirilerek Referandum ortamı yaratmak uygun bir hareket olmadığı gibi o iş yerindeki çalışanları bölmektir. Bu da işverenlere yarayan bir harekettir.

Hak yerini bulmuştur. Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diler, çalışanların hakları için Birlik ve Beraberlik içinde dayanışmalı bir çalışma gerek,

Tekrar, Çatalköy Belediyesi çalışanlarına yeni çalışma dönemi hayırlı uğurlu olması en büyük dileğimizdir.

Bizleri bu Referandum sürecinde hiç yalnız bırakmayan sendikamız ve bizlere sahip çıkan Çatalköy Belediyesi çalışanlarımıa sonsuz teşşekürü bir borç biliriz.