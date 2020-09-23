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Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın karavanı yandı!

Kamp-Der Karavan Alanında belediye ile kamp alanı sakinleri arasında yükselen tansiyonun gecesinde, Belediye Başkanı Zurnacılar’ın da dahil olmak üzere 4 karavan yanarak kül oldu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:00
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Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın karavanı yandı!

Yeniboğaziçi’ndeki Kamp-Der Karavan Alanında dün, belediye ile kamp alanı sakinleri arasında yükselen tansiyonun gecesinde, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın karavanı alev aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bu gece saat 00.15 sıralarında meydana gelen yangının hangi sebeple çıktığının henüz tespit edilemediği ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle karavanlarda maddi hasar oluştu.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ… 

Elde edilen bilgilere göre, polisin yangınla ilgili “kundaklama” şüphesi mevcut.

TUTUKLAMA BEKLENİYOR

Gün içerisinde tutuklama gerçekleşmesi bekleniyor.

Çıkan yangın sonucu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın karavanı dahil olmak üzere toplamda 4 karavan kül oldu.

Polis Basın Subaylığı, olayı şöyle aktardı:

“23.09.2020 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Kamp-Der Karavan alanı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten ötürü çıkan yangın sonucunda; Mustafa ZURNACILAR’a ait 23 numaralı karavan ve içerisindeki eşyalar ile Hüseyin AKCANSOY’a ait 73 numaralı karavan, ahşaptan mamul ek odalar ve içerisindeki eşyalar tamamen, Mustafa BAYSAL’a  ait 24 numaralı prefabrik yapının kuzey istikametindeki 1 tonluk su deposu, su motoru ve su tesisatları tamamen, İsmet OKTAÇLI’ya  ait 74 numaralı karavan ise kısmen yanarak hasara uğramıştır. Yangın İtfaiye ekipleri  tarafından söndürülmüştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI / NADİRE BAHADİ

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