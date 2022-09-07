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Belediye Başkanları şaşkın

UBP'li belediye başkanları ve başkan aday adayları Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın, belediyeleri ciddi anlamda zora sokacağını belirtti.

07 Eylül 2022 Çarşamba 18:22
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Belediye Başkanları şaşkın


Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi toplantısına katılan UBP'li belediye başkan ve aday adayları Gündem Kıbrıs'a konuştu. 
Buna göre, Belediye başkanlarının cari harcamalar dışında imza yetkilerinin olmaması özellikle yatırım yapılan bölgelerde inşaat ruhsatı alan ve ödemelerini yapacak olan müteahhitleri zorda bıraktı. 
Belediye başkanları imza yetkileri olmadığı için toplamaları gereken milyon dolarlık yatırımların ruhsatlarının paralarını dahi alamayacaklar. 
Konuyla ilgili İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ziya Öztürkler yarın gün boyu hukukçularla görüşme yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Belediye BaşkanlarıUBP
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