Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Flaş Haber
Lefke'ye ateş düştü
Kapat

Belediye çalışanlarının hakları ne olacak?

UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

16 Ağustos 2022 Salı 09:57
49 Okunma
Belediye çalışanlarının hakları ne olacak?


“Personelle ilgili kısımlar sendika başkanlarının yazısı ile o yasa tasarısına girdi. Biz noktasına virgülüne dokunmadık”

Komitede Belediyelerin 51/95 sayısı yasanın bugün görüşülmeye başlayacağını kaydeden Gardiyanoğlu, “geçtiğimiz gün yapılan toplantıda görülen kadar görülmeyenlerde vardı.

Dışarıda gerginlik vardı ancak içeride öyle bir gerginlik yoktu.

Sayın Berova oldukça demokratik bir toplantı yürüttü” dedi.

Gardiyanoğlu, “Belediye personellerine ne yazık ki aslı astarı olmayan bilgiler aktarıldı ve insanlara işsiz kalacakları söylendi.

Personelle ilgili kısımlar sendika başkanlarının yazısı ile o yasa tasarısına girdi. Biz noktasına virgülüne dokunmadık. Belediye çalışanlarının kaybı yoktur tam tersine kazanımları vardır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sadık Gardiyanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaçlar cayır cayır yandı!
Ağaçlar cayır cayır yandı!
Biri kadın 2 kişi tutuklandı
Biri kadın 2 kişi tutuklandı
Gardiyanoğlu: “UBP tabanında huzursuzluk var”
Gardiyanoğlu: “UBP tabanında huzursuzluk var”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim