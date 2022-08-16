Belediye çalışanlarının hakları ne olacak?

“Personelle ilgili kısımlar sendika başkanlarının yazısı ile o yasa tasarısına girdi. Biz noktasına virgülüne dokunmadık”

Komitede Belediyelerin 51/95 sayısı yasanın bugün görüşülmeye başlayacağını kaydeden Gardiyanoğlu, “geçtiğimiz gün yapılan toplantıda görülen kadar görülmeyenlerde vardı.

Dışarıda gerginlik vardı ancak içeride öyle bir gerginlik yoktu.

Sayın Berova oldukça demokratik bir toplantı yürüttü” dedi.

Gardiyanoğlu, “Belediye personellerine ne yazık ki aslı astarı olmayan bilgiler aktarıldı ve insanlara işsiz kalacakları söylendi.

Personelle ilgili kısımlar sendika başkanlarının yazısı ile o yasa tasarısına girdi. Biz noktasına virgülüne dokunmadık. Belediye çalışanlarının kaybı yoktur tam tersine kazanımları vardır” dedi.