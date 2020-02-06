Belediye çalışanlarının üzerine traktör sürdü

Yenierenköy Belediyesi, Derince köyünde belediye ekipleri çalışma yaparken, bir vatandaşın 4 personelin üzerine traktör sürerek, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ ettiğini kaydetti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, personellerin hafif yaralanarak kurtulduğu belirtilirken, ilgili şahsın tutuklandığı bildirildi.

Belediye’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamuoyuna saygı ile duyurulur!

Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak linç kültürüne ve şiddete her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu sabah ÇOK üzücü bir olay yaşanmıştır ve Derince köyümüzde belediye ekiplerimizin çalışması esnasında kendini bilmez, şuursuz bir vatandaş tarafından belediye çalışanlarımızın üzerine traktör sürülerek kasten adam öldürmeye teşebbüs girişimi yapılmıştır. Bu girişimden dolayı 4 personelimiz çok ciddi şekilde etkilenmiştir ve bu olaydan hafif sıyrıklarla kurtulmayı başarmışlardır. İlgili şahıs tutuklamamıştır ve konu polise intikal etmiştir. Bu işlenen vahim suçun karşılıksız kalmayacağını ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.