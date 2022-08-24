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Belediye emekçileri eyleme başladı

Belediyelerde örgütlü sendikalar, bugün genel uyarı grevine Maliye Bakanlığı ve Meclis önünde başladı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:37
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Belediye emekçileri eyleme başladı


Cumhuriyet Meclisi bugün, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle bugün genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylemine başladı.

Belediyelerde örgütlü sendikalar, sabahın erken saatlerinde genel uyarı kapsamında Maliye Bakanlığı önünde ve Cumhuriyet Meclisi bölgesinde yolları kapattı. 

DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip belediyelerdeki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve Anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini belirtmişti.

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