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"Belediye hesaplarını cuma günü kamuoyu ile paylaşacağız"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser medyada çıkan haberler üzerine Gündem Kıbrıs’a açıklamada bulundu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 14:16
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"Belediye hesaplarını cuma günü kamuoyu ile paylaşacağız"

Bahar SANCAR- GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser basında yer alanAlsancak Belediyesi Mali Krizde” haberlerine ilişkin Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulundu.

“KUZEY KIBRIS’TA MALİ SIKINTI ÇEKMEYEN NADİR BELEDİYELER ARASINDAYIZ”
Ataser yaptığı açıklamada Alsancak Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs’ta mali sıkıntı çekmeyen nadir belediyeler arasında olduğunu belirterek, “Bu haberlerin çıkış kaynağı, belediyede usulsüz hareketlerde bulunan ve belediye binalarında uyuşturucu madde sattığı gerekçesi ile işten durdurulan bir personelimizden kaynaklanmıştır” bilgisini verdi. Ataser, “Bu kişi, hakkında mahkeme süreci başladığı için hapse girdi ve sonrasında da yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle işlemler tamamlanamadı” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz hafta ilgili eski personelin ailesi ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve kendisine yapılacak ödemelerle ilgili konuştuklarını söyleyen Ataser, “Biz hiçbir personelimizin kıdem tazminatı konusunda mağdur etmedik. Bu kişinin de ödemelerinin gerçekleşmesi için yasal prosedüre uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Çıkan bu haberler tamamen siyasi bir harekettir” dedi.

“BELEDİYE HESAPLARINI HERKESİN GÖREBİLECEĞİ ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ”
Belediye hesaplarının Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyen Ataser, “Alsancak Belediyesi’nin kesin hesaplarını herkesin görebileceği şekilde paylaşacağız. Bizim kimseden bir korkumuz, çekincemiz ve saklayacak bir şeyimiz yoktur. Biz şeffaf bir belediyeyiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 13.06.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
Fırat AtaserAlsancak Belediyesi
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