"Belediye içerisinde çalışma barışı yeniden inşa edilecek"

Çalışanlar tarafından son derece samimi bir şekilde karşılanan Uluçay, hayata geçirmek istediği projelerini aktardı. Belediye içerisinde çalışma barışının yeniden inşa edileceğine vurgu yapan Süleyman Uluçay, iş disiplininin önemine değindi.

Uluçay, çalışan ve çalışmayan ayrımının siyasi olarak değil, tamamen iş disiplinine dayalı olarak yapılacağını, çalışmayan, işe gelmeyen ve iş disiplinini bozanların ise bu şekilde görevlerine devam etmelerine izin vermeyeceğini vurguladı. Uluçay, ayrıca belediyenin daha düzenli ve disiplinli olabilmesi için çalışanların kıdemlerini dikkate alarak, adaletli bir şekilde ve amirleri tarafından yazılan raporlar doğrultusunda kadroya alınacaklarını dile getirdi. Süleyman Uluçay sözlerini, işini tam yapan kişilerin endişe etmemeleri gerektiğini ve herkesin işine dört elle sarılmalarının önemini bir kez daha vurgulayarak sonlandırdı. Uluçay, belediye çalışanlarının ardından mevcut başkan İsmail Arter ile görüştü.

Son derece olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede Arter, Süleyman Uluçay ile 30 yılı aşan tanışıklıklarından dolayı Uluçay’ın adaylığına ayrı bir şekilde sevindiğini ve bu yolda kendisine başarılar dilediğini belirtti.