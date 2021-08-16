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Belediye mührü vuruyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne'deki olaylı inşaat çalışması hakkında Gündem Kıbrıs'a konuştu...

16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:01
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Belediye mührü vuruyor

ÖZEL HABER

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne'deki olaylı inşaat çalışması hakkında Gündem Kıbrıs'a konuştu...

Güngördü, "mahkemede alınan ara emri kararı henüz belediyemize tebliğ edilmedi fakat buna rağmen zabıtalarımız inşaat alanındadır ve mühürlüyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Girne’de Güven Yapı Kooperatifi’nin başlattığı 105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında yaşanan doğa tahribatı, çevre örgütlerinin Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı ara emri başvurusu bugün görüşüldü.

Yüksel Mahkeme Ara Emri verdi. 

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