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Belediye: "Sadece yeni imar edilen nokta asfaltlandı"

Güzelyurt Belediyesi, sınırları içinde tüm asfalt çalışmalarının belediye tarafından yürütüldüğünü belirtti...

28 Eylül 2017 Perşembe 12:46
Belediye: "Sadece yeni imar edilen nokta asfaltlandı"

Güzelyurt Belediyesi, sınırları içinde tüm asfalt çalışmalarının belediye tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün ağılına giden yolun karayolları tarafından asfalt döküldüğüne yönelik sosyal medyada çıkan haber üzerine Güzelyurt Belediyesi tarafından bir açıklamaya yapılması gereği duyulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Güzelyurt Belediyesi’nin uzun süreden beri devam eden asfaltlama çalışmaları kapsamında Yuvacık Ağıllar Yolu üzerinde sadece yeni imar edilen evlerin bulunduğu noktaya asfalt döktüğü kaydedilen açıklamada, “Yuvacık Ağıllar bölgesine giden yola tarafımızdan asfalt dökülmemiştir. Güzelyurt’ta yapılmakta olan asfalt çalışmaları Belediyemiz tarafından uzun bir süredir sürdürülmekte ve ihtiyaç duyulan yollara asfalt serilmektedir. Son yapılan asfaltlama çalışmalarında Yuvacık ağıllar yolu üzerinde vatandaşlarımız tarafından sadece yeni imar edilmiş olan evlerin bulunduğu noktaya asfalt dökülmüştür” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 13:01
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