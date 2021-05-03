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Belediye yapıyor, sorumsuzlar kırıyor

Alsancak Belediyesi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak birçok bölgede tehlike arz eden sokak ve yol çıkışlarında halkın güvenliği açısından belirlenen yerlere montelenen aynaların sürekli olarak kırıldığını açıkladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:17
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Belediye yapıyor, sorumsuzlar kırıyor

Belediyeden yapılan açıklamada bu durumun bir suç olduğu ve tesbit edildiği durumda gerekli cezai işlemin uygulanacağı vurgulandı...

Alsancak Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Sevgili Alsancaklılar,

Alsancak Belediyesi olarak,birçok bölgede tehlike arz eden sokak ve yol çıkışların da halkımızın güvenliği açısından belirlenen yerlere montelenen aynaların sürekli olarak kırıldığını gözlemliyoruz.Bunun ile ilgili Belediye'nin sunmuş olduğu her türlü hizmette zarar vermek bir suç olduğu ve tesbit edildiği durumda gerekli cezai işlemin uygulanacağını bildiririz.

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