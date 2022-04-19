Belediyede yeni bir kaos!

Mağusa Belediyesi’ndeki 368 geçici işçinin Belediye bünyesindeki GAMABEL şirketine aktarılacağı ifade edildi, bu durumun belediyede yeni bir kaosa neden oldu.

Mağusa Belediyesi Meclis Üyelerinden Hüseyin Manik ve Erhun Şahali, yaptığı paylaşımda belediyenin yıkıma sürüklendiğini işaret ederek, “Belediyedeki personeli bu ucubeleştirdiğiniz yapı içerisine atarak hem o insanların aile ekonomilerinde hem de belediyede bir kez daha KAOS yaratıyorsunuz” dedi.

Öte yandan Sayıştaylığın, Mağusa Belediyesiyle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporu ortaya çıktı. Raporda, belediyenin yasada yer alan 38 kişilik geçici işçi istihdamı yapılabileceği belirtilerek, buna karşın belediyede 368 kişilik istihdam olduğunun tespit edildiği kaydedildi, belediyeden gerekçeleriyle detaylı rapor talep edildi.

“Mağusa en önemli kurumunun yıkımına şahit oluyor”

Mağusa Belediyesi Meclis Üyelerinden Hüseyin Manik ve Erhun Şahali’nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Gazimağusa belediyesi ve GAMABEL operasyonu.

Taşeron sistemini ortadan kaldırdık deyip bütün taşerondaki çalışanları mevsimlik işçi olarak belediyeye aktarıyorsunuz, ardından sistemin bu şekilde sürdürülemeyeceğini görüp GAMABEL belediye taşeron şirketini kuruyor/aktive ediyorsunuz.

Tıklım tıkış ettiğiniz belediye yetmezmiş gibi "her ay detaylı hesap vereceğiz" dediğiniz GAMABEL ile ilgili bütün bilgileri devlet sırrı gibi saklıyor, tüm taleplerimize rağmen açıklamıyorsunuz.

GAMABEL'e aldığınız personelin birbuçuk yıldır sosyal sigorta yatırımlarını yapmıyorsunuz, şimdi tüm bunlar yetmezmiş gibi belediyedeki personeli bu ucubeleştirdiğiniz yapı içerisine atarak hem o insanların aile ekonomilerinde hemde belediyede bir kez daha KAOS yaratıyorsunuz.

Mağusa en önemli kurumunun yıkımına şahit oluyor.”

Sayıştay raporunda neler var?

Yasaya göre 38 olması gereken geçici işçi sayısı 368!

Sayıştaylığın, Mağusa Belediyesiyle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunda Mağusa Belediyesi’nin 65/2007 sayılı yasaya göre 38 kadrolu işçi ve kadrolu işçi sayısın %10’u oranında 38 geçici işçi çalıştırma hakkı bulunduğu ifade edildi.

Yasaya kıyasla, belediyede yapılan incelemede; söz konusu yasa maddesine göre belediyede istihdam edilebilecek azami işçi sayısı 38 iken, 31 Ocak 2022 tarihindeki geçici işçi sayısının 336 olduğu ve bu sayının yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirtildi.

Buna rağmen 3 Şubat 2022’de 32 kişinin daha geçici işçi statüsünde istihdam edilmesiyle 336 olan sayının 368’e çıkarıldığının tespit edildiği kayıtlara geçti.

Detaylı gerekçe istendi

Personel listesindeki sigortalı tüm çalışanların son yatırım tarihlerinin 2021 yılının Aralık ayı olduğu, belediye tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi’ne sunulan personel listesi haricinde 56 kişinin daha belediye çalışanı olarak yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

Daimi işçi kadro sayısının ise yasalara uygun %10 oranının çok üzerinde ve neredeyse %100’üne yakın oranda geçici işçi çalıştırıldığı ifade edilen raporda bu durumun 30 Mart 2022 tarihine dek gerekçelerinin raporlanması talep edildi.

Raporda yer alan ve detaylı gerekçe istenen diğer maddeler arasında; Sigortalarda kayıtlı olmayan işçilerin kaydedilmesi ve Personel Giderlerinin de yasada öngörülen oranlara uygun hale getirilmemesi, yeni istihdamlar yapılması ve geçici işçi görev sürelerine ilişkin yapılan uygulamalar yer aldı.

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