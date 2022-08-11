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Belediyeler ayaklanıyor... Lefkoşa kilitlenecek!

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya İdari ve Sosyal İşler Komitesi'nin Belediyeler Reformu Yasası'nı görüştüğü sırada basına açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2022 Perşembe 16:25
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Belediyeler ayaklanıyor... Lefkoşa kilitlenecek!


-Özel haber

Yalınkaya, Belediyeler Reformu Yasası'nın hiçbir paydaşın önerileri dikkate alınmadan, sadece sayı üzerinde düzenleme yapılarak geçirilmeye çalışıldığını belirterek, öfkelerini dile getirdi.

Buna göre Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar ve tüm belediyeler, yarından itibaren grevde. Yalınkaya, araçlarla Lefkoşa'ya gelineceğini belirterek, 'Lefkoşa'yı kilitleyeceğiz, hakkımızı alacağız' dedi.
Yalınkaya, 'yaşanacak olan kötü olaylardan biz sorumlu değiliz' diyerek, bu dayatmayı asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Aşam: Bir 19 bir 18 diyorlar

Dev-İş Başkanı Koral Aşam'da komitede bir 19 bir 18 rakamının konuşulduğıunu belirterek, bugün komitenin bu yasayı oylayacağını ve sadece sayılar üzerinden konuşmalar yapıldığını kaydetti.
Hükümetin 'bizden sonrası tufan' mantığında olduğunu dile getiren Aşam, 'her şekilde bu kararın karşısındayız. Var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

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