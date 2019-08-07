Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Belediyeler Birliği, 8. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

“Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili yürütülecek istişareler için Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bir komite kurulmasına karar verildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:06
Belediyeler Birliği, 8. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili yürütülecek istişareler için Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bir komite kurulmasına karar verildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 8. Yürütme Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak, Belediyeler Yasası ve Belediye Reformu konusu ele alındı.

Toplantıda, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın talebi üzerine reform çalışmaları kapsamında bir komite oluşturulması kararı alındı. Komitenin, K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, yedek üyeler ayrıca Demokrat Parti (DP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nden bir üyeden oluşması kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin hazırlamış olduğu “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili yürütülecek istişareler için K. T. Belediyeler Birliği’nde bir komitenin kurulmasına karar verildi.

Taşıyıcı sivrisinek “Batı Nil Virüsü” konusunun ele alındığı toplantıda ayrıca, Yürütme Kurulu’na yurt dışı temaslarıyla ilgili bilgi verildi ve belediye başkanlarına yönelik tecrübe paylaşımı ziyaretleri değerlendirildi.

Yürütme Kurulu, Mehmetçik Belediyesi’nin oluşturacağı MEBEL Şirketi’ne ve Beyarmudu Belediyesi’nin oluşturacağı GÜNMES Şirketi’ne  % 1’er hisse ile ortaklık kararı aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Belediyeler BirliğiYerel Yönetimler Reformu”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Sürücülerin Dikkatine!
Sürücülerin Dikkatine!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim