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Belediyeler Birliği: “Atık ve çöplerin ayrıştırılması için ülkemizde ciddi çalışmalara ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, atık ve çöplerin ayrıştırılması için ülkemizde bir takım ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

14 Eylül 2018 Cuma 11:47
Belediyeler Birliği: “Atık ve çöplerin ayrıştırılması için ülkemizde ciddi çalışmalara ihtiyaç var”

Birlik Başkanı Mahmut Özçınar, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; metal, kağıt, cam ve plastik gibi çöplerin kategorilere ayrılarak bunların geri dönüşümünün sağlanması gerektiğini belirtti.

Gün dolayısıyla dünyadaki milyonlarca gönüllünün çevre temizliği için faaliyette olacağını ifade eden Özçınar “Bizler de ülkemizde, yaşadığımız şehir, köy, mahalle ve sokaklarımızı temizleyebilir, çocuklarımıza bu hareketi benimsetebiliriz” dedi.

Atık ve çöplerin ayrıştırılması için KKTC’de bir takım ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özçınar, gönüllülerin yaptığı çalışmalar dışında bunun bir politika haline getirilip, ciddi anlamda geliştirilmesinin elzem hale geldiğini belirtti.

Özçınar, “Bireylere düşen görev çevreyi sahiplenerek, doğayı evimiz gibi görmemiz gerektiğinin bilinci ile hareket etmektir. Dünyada biz insanlar dışında canlıların da yaşadığının farkında olmamız da büyük önem taşımaktadır. Çevremizi, ülkemizi ve dünyamızı seviyorsak bunu göstermeyi her zaman benimsemeli, sadece önemli gün ve tarihlerle sınırlandırmamalıyız. Ancak duyarlılığımızı vurgulamak için bu günü fırsat olarak değerlendirmeliyiz. En önemlisi ise geleceğimiz için çevremizi temiz tutmamız gerektiğini hiç unutmamamız olacaktır” ifadelerini kulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Belediyeler BirliğiAtıkçöplerMahmut ÖzçınarGündemKıbrıs
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Elif Nazli 2018-09-14 13:38:24

Once sagligimizi ciddi sekilde tekdit eden coplerin yakilmasi isleminden acilen vazgecilmeli. Nefes alamiyoruz.

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