“Belediyeler Birliği Başkanı bu duruma çanak tutuyor”

Çelebi, “Reform bir günde ‘Ben yaptım oldu’ denecek bir konu değildir. Bugün parti başkanları mecliste bir araya gelecek ve bir uzlaşı çıkacağına inanıyorum. Belediyeler Birliği başkanı da bu duruma çanak tutuyor. Belediyeler birliği başkanının bu konuyla ilgili hiçbir görüşü ya da önerisi yoktur. Bu reform içişleri bakanlığında birkaç kişinin çalıştığı bir konudur. Bugün baktığımızda ısrarla bu reform yapılmak isteniyor. 2010 yılından bu yana tüm belediyeler reform istiyor. Eğer o zaman bu çalışmalar başlasaydı çoktan reform yapılmış olurdu. Ancak görüyorum ki Dikmen en iyi birkaç belediyenin içerisindedir. Bunu ben tek başıma yapmadım. Halkımızın ödediği vergilerle, personelimizin özverili çalışmaları ile başardık. Bu reform Dikmen’i cezalandırmak olur” ifadelerini kullandı.