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Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar'dan 23 Nisan mesajı

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:38
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar'dan 23 Nisan mesajı
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özçınar mesajında bayramın çocuklara yaşattığı sevinç ve neşeyle büyüklerin de her yıl farklı bir heyecan duyduğuna işaret etti.
“Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, toplumumuzun geleceği ile ilgili bizleri daha da umutlandırıyor” diyen Özçınar şöyle devam etti:

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“Bizlere bugün düşen görev, çocuklarımızın her zaman daha iyiyi hak ettiği bilinciyle çalışmak, sevgi ve kardeşlik duygusunun hakim olduğu, her konuda bilinçli, ufku ve bakış açısı geniş çocuklar yetiştirmektir.
Bu özel gün dolayısıyla günlerimizi renklendiren çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutlar, huzur ve barış içinde yaşayacakları bir dünya temenni ederim.
Bu vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açan ve 23 Nisan’ı bir bayram olarak çocuklarımıza armağan eden Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı ve minnetle anarım.”

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Anahtar Kelimeler:
Belediyeler Birliği
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