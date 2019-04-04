Belediyeler Birliği Heyeti, Strazburg'da

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti, Strazburg'ta yapılan Avrupa Konseyi 36’ncı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre, Özçınar ve Benli 1-3 Nisan tarihleri arasında Strazburg’ta üst düzey temaslarda da bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nden Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya gelen KTBB heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape ile görüştü.

Görüşmelerde Kıbrıslı Türk gençlerin Avrupa Birliği Konseyi Gençlik Federasyonu’nda yer alması, Avrupa Konseyi’ndeki görünürlüğün artırılması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın yerinde uygulanabilmesi için teknik çalışma yapılması talepleri dile getirildi.

Avrupa Konseyi İzleme Komitesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde de izleme yapabilmesinin mümkün olup olamayacağı da ele aldındı.