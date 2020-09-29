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BELEDİYELER BİRLİĞİ: “KIB-TEK YÖNETİM KURULU İLE UZLAŞI ARZUSU İÇİNDEYİZ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusunda olduklarını belirtti.

29 Eylül 2020 Salı 11:24
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BELEDİYELER BİRLİĞİ: “KIB-TEK YÖNETİM KURULU İLE UZLAŞI ARZUSU İÇİNDEYİZ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusunda olduklarını belirtti.

Konuyla ilgili Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL – SEN) yetkisiz almış olduğu karar çerçevesinde, belediyelerimize uygulamış olduğu enerji kesme eylemi, uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulları ve tüm hükümetler ile karşılıklı sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktandır” denildi.

Açıklamada bu sürecin sağlıklı sonuçlandırılması için Belediyeler Birliğinin, tüm belediyelerle birlikte 51 /95 Belediyeler Yasası ve 28 Haziran 2013 tarihli 114 Sayılı Yasa Gücünde Kararnamenin verdiği haklarla birlikte, muhatap olarak gördükleri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusu içerisinde olduğu vurgulandı.

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