Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi

BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN MİLLÎ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), 21 Aralık 1963 olaylarının üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen çekilen acıları unutmanın mümkün olmadığını, kayıpları anarken hissedilen büyük üzüntünün tarifinin olmadığını bildirdi.

20 Aralık 2020 Pazar 10:52
626 Okunma
BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN MİLLÎ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), 21 Aralık 1963 olaylarının üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen çekilen acıları unutmanın mümkün olmadığını, kayıpları anarken hissedilen büyük üzüntünün tarifinin olmadığını bildirdi.

KTBB Başkanı Mahmut Özçınar, Birlik adına yayınladığı mesajda, büyük trajedilerin yaşandığı 1963 olayları sırasında baskılara karşı dik durup, onurlu bir mücadele vererek özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türkünün, bugünkü varlığının, canlarını feda eden aziz şehitlerimiz sayesinde olduğunu asla unutmayacağını vurguladı.

Özçınar mesajında, “21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anarken, huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı
"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"
"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"
“Gelecek nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişi bilmek lazım”  
“Gelecek nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişi bilmek lazım”  
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim