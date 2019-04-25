Belediyeler Birliği: “Sivrisineklerle Mücadele En Temel Belediyecilik Görevimiz. Halkın Da Mücadeleye Dahil Olması Önemli”

Belediyeler Birliği açıklamasında, sivrisinekler için üreme alanı oluşturan sulak alanların tespiti ve bu alanlarda düzenli olarak insan sağlığına, çevreye ve diğer canlılara zararı olmayan bakteri kökenli biyolojik ürünlerle belediyelerin ekipleri tarafından sivrisinek mücadelesi yapılmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Sivrisineklerle mücadelelerin başarıya ulaşması için halkın mücadeleye dahil olmasının çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, bahçelerdeki kovalarda, varillerde, her çeşit kaplarda 1 haftadan fazla bekleyen suların boşaltılması, kırık rögar kapaklarının onarılması, su depolarının kapaklarının kapatılmasının evlerin çevresinde sivrisinek üremesini engelleyeceği belirtildi.

Açıklamada, rahat bir yaz geçirmek ve sivrisineklerden bulaşabilecek olası hastalıkları önleyebilmek için belediyelerin halkla el ele mücadele etmesinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.