Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Babalar Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Babalar Günü’nü kutladı.

Özçınar “Babalar Günü” mesajında, “Tıpkı annelerimiz gibi babalarımız da hayattaki en özel varlıklarımızın başında gelmektedir” dedi.

Özçınar, hayatın her anında emekleri olan babaların ilgisine ve nasihatlerine her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Her yıl haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan bu özel gün, varlıklarıyla bizlere güven ve huzur veren fedakar babalarımıza sevgi ve saygımızı bir kez daha güçlü şekilde hissettirme imkanı vermektedir.

Evlatlarının kahramanı ve rol modeli babalarımızın Babalar Günü’nü kutlar, kendilerine sağlıklı, uzun ömürler dilerim.”