Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısına yönelik istişare toplantıları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce Belediyeler Birliği ve 28 belediye başkanının katılımıyla yapılan istişare ve bilgilendirme toplantılarının ardından bugün de paydaşlarla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

İçişleri Yerel Yönetimler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının paydaşlara sunulduğu toplantıda, Belediyeler Birliği, Bakanlıklar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcilerinin tasarıya yönelik görüş ve önerileri dinlendi.

51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısında değişen koşullara ve belediyelerin yaşadığı çeşitli sıkıntılara çözüm üretmek maksadıyla hazırlandığı dile getirildi.

51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısında, vergi resim ve harç miktarlarının günün koşullarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi, belediyelerin imara ilişkin görevleri, borçlanmaları, personel giderleri ve bütçe uygulamaları ile ilgili düzenlemeler, merkezi yönetim destek hizmetleri ile ilgili düzenlemeler, belediyeler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, teftiş ve denetleme, belediyeler danışma ve estetik kurulu oluşumu gibi birçok önemli konuda kapsamlı düzenlemelerin hedeflendiği belirtildi.