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"Belediyeler maske ve hijyenik malzeme sıkıntısı yaşıyor"

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar iş insanlarına çağrı yaptı.

12 Nisan 2020 Pazar 13:21
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"Belediyeler maske ve hijyenik malzeme sıkıntısı yaşıyor"

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar iş insanlarına çağrı yaptı.


Açıklama şu şekilde :

Geçtiğimiz bir aylık süreç boyunca belediyelerimiz öncelikli görevi olan halkın hijyenik koşullarda yaşamına devam etmesi yönünde çalışmalarına hız kesmeden, artırarak devam ettirmektedir. Bu süreçte canla başla çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Günümüz koşulları yanısıra yapılan kesintiler nedeniyle, bu çalışmalar güçlükle devam ettirilmektedir. Birlik ve beraberliğimizin çok önemli olduğu bu dönemde ekonomik sorunlar nedeniyle özellikle gıda ihtiyaçları bulunan evlere yardım yapılıyor.

Bu süreçte maalesef gözardı edilen ve gün geçtikçe önem kazanan maske ve hijyenik malzeme temini konusunda yaşanan sıkıntılar olmuştur. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; iş adamlarımız, yardım etme gücüne sahip kişiler, özellikle maske dikebilecek kişilere malzeme tedariği yapabilecek kurumlar, lütfen hijyenik malzeme ve maske için gerekli malzemelerin tedariği yönünde Belediyelerimize yardım yapmayı göz önünde bulunduralım. Bu günleri el ele verip birbirimize destek olarak sağlıkla bitireceğiz. Güzel günler yakın siz lütfen evde kalın.

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı

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