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Belediyeler Ne Olacak?

Fırat Borak'ın köşe yazısı...

19 Eylül 2022 Pazartesi 11:08
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Belediyeler Ne Olacak?


Ülkenin, kesintisiz işleyen tek lokomotifi olan Belediyeler hükümet eli ile kaosa sürüklenmeye devam ediyor.

Reform yapacağız iddiası ile var olan sistemi de birbirine katan uygulamalar maalesef sürdürebilir bir yapı oluşturmadı.

Sendikalar, Belediye Başkanları, Belediye çalışanları diyor ki; asıl mesele 51/95 Belediyeler Yasasıdır. Zaten bu yasayı güncellemeniz, birçok sorunu beraberinde götürecektir. Yasanın güncellenmesi, Belediyelerin önünü açacaktır.

Ama bazı kendini Ordinaryüs zanneden vekiller, birleşmenin daha etkin hizmet vereceğini iddia ediyor. Hangi akıl mantık bunu söyletiyor anlamış değilim. Arkanızda bıraktığınız enkaz ortada.

Sadece bir örnk; Dipkarpaz köyünde bulunan Belediye, Zafer Burnu bölgesine hizmet götürmekte zorlanırken, Erenköy’de oluşacak olan Belediye buraya nasıl etkin hizmet verecek biri bize anlatsın.

Veya Büyükkonuk Belediyesine bağlı olan Kaplıca köyü, İskele Belediyesine bağlanırken, su hatları, su deposu, su ödemeleri gibi sorunları nasıl halledeceksiniz? Altyapı hazır olmadan ‘’Ben ‘’ yaparım zihniyeti nasıl bir çözüm bulacak bu sorunlara?

Sadece, 51/95 Belediyeler yasasında bulunan vergi cetvelinin güncellenmesi, Belediyelere verilen devlet katkısı miktarını gerçek rakamlar üzerinden verilmesi, havuz sisteminin oluşturulması maddelerinin güncellenmesi demek, tüm sorunların ortadan kalkması demektir.

Kimse bize masal anlatmasın!

Belediyelerin birleştirilmesinin birinci sebebi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali Protokol çerçevesinde alınacak olan maddi kaynaktır.

Ve bu kaynağı almak için koskoca köylerin kaderi ile oynadılar.

Bu süreç sağlıklı işlemediği gibi, sonrası da kaos yarattı. Bu birleşme saçmalığını halka anlatamadılar. Sokakta, mahallede, kahvelerde, evlerde bir bilinmezlik var. Nereye gitsek aynı soru: Ne olacak bu durum?

İnsanların kafasında sorular olduğu gibi, Belediyelerin işlemesi adına da büyük sorunlar var.

Şu an tüm Belediye çalışanlarının ve Belediye Başkanlarının moral motivasyonu düşmüş durumdadır.

Hiç kimse böylesi bir kaos ortamında ve bilinmezlik içinde kalmak istemez.

Önce 27 Kasım olarak belirtilen seçim tarihinin Aralık ayına alınması, şimdi de Belediyelerin birleştirilmesi yasa tasarısının mahkemeye gideceği kaosu.

Ben çok bilirim davranışının sonucu bu yaratılan kaotik ortamdır. Ve bu ortamın kimseye faydası olmayacaktır. Yarattığınız bu ortamın bedelini ödeyeceksiniz.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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