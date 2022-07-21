Belediyeler Reformu... Arıklı'dan yeni öneri...

GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Çiğdem Aydın'ın programında konuşan Arıklı, YDP’nin belediyeler komitesinin bir çalışma yaptığını ve bunu hükümet ortakları ile paylaşacağını kaydetti.

Arıklı, “YDP olarak elimizde belediye olmadığı çok fazla topa girmedik. Ancak partimizdeki uzman arkadaşlardan oluşan istişare kurulumuz bana bir rapor sundular. Arkadaşlarım diyor ki 28 belediye ile seçime gidelim ancak reform da yapılsın. Öneri şu; “Şu an Ad-Hoc Komite’de belirlenen kriterlerle, 28 belediye ile seçime gidelim. Çünkü önemli olan sayı değil, reformdur. Çağdaş kriterleri belirlemek önemli… 28 belediye ile seçime gidelim ancak bu kriterlere 4 yıl içinde uymayan belediyeler kapanacak. Başkanlar da bu kriterlere uymak için 4 yıl canı gönülden çalışsınlar. Uymayan belediyeyi kapatalım. Belediye başkanı ve encümenlere de zaten yasa ile sorumluluk veriliyor. Attıkları her imzanın hesabını verecekler. Amaç sayıdan ziyade sürdürülebilir belediyeler yaratmak… Ben bu öneriyi hükümet ortaklarına götüreceğim… ” şeklinde konuştu.