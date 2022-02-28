Belediyeler Reformu!

Her Mali Protokol imzalandığında, heyecan ile Belediyelerin birleştirileceği konuşulur.

Nedense de, Reform olarak yapılması gereken onlarca önemli iş varken, sadece Belediyelerin birleştirilmesinin, kangren olmuş sorunların çözüleceği algısı yaratılıyor.

Konuşulan şekliyle 173 km alana sahip Dipkarpaz Belediyesini başka bir Belediye ile birleştirmek demek, bu koca alanı kaderine terk etmek demektir.

Şu an için 3,500 civarı nüfusa sahip olan Dipkarpaz, yaz aylarında bu sayıyı en az iki katına çıkarıyor. Bununla da kalmayıp, Kaleburnu köyü ve Zaferburnu bölgesine hizmet götürüyor.

birleştirmeden önce, 1995 yılından yürürlüğe giren Belediyeler Yasasında tadilat yapmak daha kolay ve daha etkili olacaktır. Yasanın Belediyelere izin verdiği tüzüklerin güncellenmesi, tüzüklerden elde edilecek gelirlerin asgari ücrete endekslenmesi ve en önemlisi Belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesi, birleşimden çok ama çok daha önemlidir.

Özellikle kırsal bölgelerde Belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesi, zaten Belediyelerin hizmet kalitesini artıracaktır.

Siz bunların hiçbirini yapmadan, birleştirelim diyorsunuz. Bu şekilde birleşmenin hiçbir faydası olmayacaktır.

Diğer önemli konu da, personelin durumu. Hangi Belediye nereye, hangi şartlarda bağlanacak? Her Belediyenin Devlete, piyasaya ve Bankalara olan borcu farklı. Bunlar ne olacak?

Her Belediyenin personel sayısı, sorunları ve Sendikalar ile imzalanan sözleşme şartları farklı bunlar ne olacak?

Belediyeler için ortak havuz sistemi yapmadan, ülke gelirlerini Beldelere eşit dağıtmadan, birleşme olmasının ne faydası olacak?

Bunların hepsi ayrı ayrı üzerinde çalışılması gereken konulardır. Ben yaptım olur düşüncesi, geçmişte olduğu gibi bugün de halka zarar verir.

Yuvarlak masaya, her Beldenin yetkilileri oturmak zorundadır. sadece yandaş ile bu sorun çözülmez.

Meselemiz; geçmişte olduğu gibi, bugünde sadece Beldemizdir.

ortam ve uygun şartlar yaratmadan, birleşmeden kimseye fayda gelmez. Benim iddiam; bu durumda bağlanmanın, bazı Beldelere zararı daha fazla olacaktır.

doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.