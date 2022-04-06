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Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü Meclis Komitesi'nde gergin anlar yaşandı

CTP Milletvekili Asım Akansoy: "Toplantı devam ediyor, kavga da edecek. Saldırı toplumun geleceğinedir, demokrasiyedir, kavga kaçınılmazdır. Devam edecek. Hem Mecliste hem sokakta"

06 Nisan 2022 Çarşamba 22:26
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Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü Meclis Komitesi'nde gergin anlar yaşandı
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Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü Meclis Komitesi'nde gergin anlar yaşandı. Komite görüşmesine ara vermek isteyen hükümet yetkililerine muhalefetteki vekiller tepki gösterdi. 

CTP Milletvekili Asım Akansoy paylaşımında Toplantı devam ediyor, kavga da edecek. Saldırı toplumun geleceğinedir, demokrasiyedir, kavga kaçınılmazdır. Devam edecek. Hem Mecliste hem sokakta" dedi.

İşte Akansoy'un açıklaması:

 "Sabah 9.00'dan beri Meclisteyiz. Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yaptığımız konuşmalara, sorduğumuz sorulara yanıt veremeyen UBP, demokrasiyi ayaklar altına almak için elinden geleni yapıyor. Bugün, Mecliste demokrasi katledilmektedir. Diyalog karşıtı bir tavırla, ben yaparım olur denmektedir. Yaratılan kaosa karşı bölge halklarının hak ve çıkarlarını en iyi şekilde savunmak için mücadele veriyoruz.

Uzun bir süredir Belediyelerine haklı olarak sahip çıkmaya çalışan Belediye çalışanları ile beraberiz. Amacımız, toplumun geleceğidir. Küçük pazarlıklarla değil, onurlu bir duruşla görüşlerimizi ortaya koyuyoruz, koyacağız. Toplantı devam ediyor, kavga da edecek. Saldırı toplumun geleceğinedir, demokrasiyedir, kavga kaçınılmazdır. Devam edecek. Hem Mecliste hem sokakta."

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