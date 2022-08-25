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"Belediyeler reformu şart"

Belediyelerin birleştirilmesinin görüşüldüğü Meclis oturumu devam ediyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 00:46
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"Belediyeler reformu şart"


Belediyelerin birleştirilmesinin görüşüldüğü Meclis oturumu devam ediyor.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da konuyla ilgili söz alarak, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarının çok fazla değişikliğe uğradığını ve son halinin Meclis gündemine geldiğini anlatarak, muhalefeti ülkeyi kaosa sürüklemekle suçladı.

Belediyeler reformunun şart olduğunu kaydeden Yeşilırmak, bu düzenlemelerin yapılmaması halinde nüfusu artan 6 tane belediyenin gelirlerinin artacağını ancak diğer belediyelerin gelirlerinin azalacağını anlattı. Yerelleşmeyi savunduğunu söyleyen Yeşilırmak, çalışma ile ciddi şekilde belediye gelirlerinin artacağını söyledi.

Yeşilırmak’ın konuyla ilgili oluşturulan geçici ve özel komitenin (Ad-hoc) raporunun komitedeki 5 siyasi parti temsilcisinin oy birliği ile onaylandığını belirtmesi üzerine Erhürman yerinden konuşarak, Ad-hoc komitenin belediye sayısını değil kriterleri belirlediğini söyledi.

“Sadece birleştirmeyi yapsak evet katılıyorum reform olmaz” diyen Yeşilırmak, Belediyeler Yasası’nda değişikliğin de en kısa zamanda görüşüleceğini kaydetti.

“Bize göre belediyelerin birleştirilmesi, CTP’ye göre kent ve bölge belediyeleri oluşturularak 28 belediye kalması gerekir” diyen Yeşilırmak, kent ve bölge belediyelerinin bu yasa içerisinde oluşturulamayacağını, bunu hayata geçirilmesi için ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. 

Birleştirme yapılırken kriterler üzerinde yapıldığını vurgulayan Yeşilırmak, hükümetin kriterleri dikkate alarak belediye sayısını 18’e düşüren çalışmayı yaptığını anlattı.

Bu reformun kaçınılmaz olduğunu yineleyen Yeşilırmak, CTP’nin savunduğu bölge ve kent belediyelerinin önemli olduğunu ve bunun ikinci adım olması gerektiğini de söyledi.

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