Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Belediyeler reformu ve sorunlar görüşüldü

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, belediyeler reformu, mali sıkıntılar ve belediyelerin işlettiği kanalizasyon ve atık su işletmeleri konularında bir toplantı yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 13:18
Belediyeler reformu ve sorunlar görüşüldü

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt ile Gazimağusa Belediyelerinin ortak konusu olan kanalizasyon, su konusu ve belediyelerle ilgili diğer konularda değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Özellikle belediyelerin son zamanlarda yaşadığı mali sorunların nasıl aşılacağı konusunda fikir alışverişi yaptıklarını ve ortak hareket etme konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Özçınar, kanalizasyon ve su konusunda mali sorunların nasıl aşılacağını görüştüklerini sözlerine ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, yerel idarelerin ülke genelinde yaşadığı sıkıntıları istişare etme fırsatı bulduklarını söyledi. Arter, Güzelyurt ile ortak konuları olan kanalizasyon, atık suyun işletilmesiyle ilgili hem teknik anlamda hem de işletilmesiyle ilgili sıkıntıları ve diğer konuları görüştüklerini kaydetti.

Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları ve Belediyeler Yasasını görüştüklerini ifade eden Arter, kaynak akışı istenen düzeyde olmadığı için sıcak para sıkıntısının her belediyede ortaya çıktığını ve son 15 gündür bunu hissettiklerini belirtti.

Arter, diğer belediyelerde de aynı sorunun yaşanabileceğini ve sıcak para akışının kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

Belediyeler reform çalışmasının da takvimlendirilmesi gerektiğini ve belediyelerin amacının bölge insanına kaliteli hizmet vermek olduğunu kaydeden Arter, bunun da sağlanabilmesi için mali anlamda geliriyle gideriyle sağlıklı ve dengeli ve bir yapının olması gerektiğini belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, belediyelerin genel sorunları, Belediyeler Yasası’yla ilgili çalışmaların tamamlanıp Meclis’e sunulması ve belediyelerin önünün açılmasıyla ilgili nasıl bir yöntem izleyeceklerini konuştuklarını ifade etti.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Belediyeler Reformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"
Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"
İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı
İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim